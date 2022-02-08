Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта

Ирина Игнатенко

Общество
Стало известно, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россияне проявляют все больший интерес к зимним видам спорта. Более 92 участников опроса сообщили, что любят тренировки на льду или снежных трассах. Среди любимых видов спорта чаще всего называли: катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах, хоккей и фигурное катание.

Для многих зимних видов спорта нужна экипировка, которая стоит немало. Цена меняется в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки. Одним из самых дорогих видов зимнего спорта является катание на сноуборде. Стоимость полной экипировки в среднем обойдется в 40 000 рублей. Для покупки экипировки для игры в хоккей придется потратить примерно 20 000 рублей.

Дешевле всего обойдутся покупки для занятий фигурным катанием. Нужно будет потратить около 8 000 рублей, передает Life.ru.

Половина опрошенных отметили, что предпочитают покупать экипировку в интернет-магазинах, предварительно сравнив цены.

До этого были названы виды спорта на Олимпиаде, за которыми россияне будут следить в первую очередь. Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян и выяснили, какие темы интересовали граждан страны в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Читайте также:
Спорт Цены Опросы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте