Стало известно, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россияне проявляют все больший интерес к зимним видам спорта. Более 92 участников опроса сообщили, что любят тренировки на льду или снежных трассах. Среди любимых видов спорта чаще всего называли: катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах, хоккей и фигурное катание.

Для многих зимних видов спорта нужна экипировка, которая стоит немало. Цена меняется в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки. Одним из самых дорогих видов зимнего спорта является катание на сноуборде. Стоимость полной экипировки в среднем обойдется в 40 000 рублей. Для покупки экипировки для игры в хоккей придется потратить примерно 20 000 рублей.

Дешевле всего обойдутся покупки для занятий фигурным катанием. Нужно будет потратить около 8 000 рублей, передает Life.ru.

Половина опрошенных отметили, что предпочитают покупать экипировку в интернет-магазинах, предварительно сравнив цены.

До этого были названы виды спорта на Олимпиаде, за которыми россияне будут следить в первую очередь. Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян и выяснили, какие темы интересовали граждан страны в преддверии Олимпийских игр в Пекине.