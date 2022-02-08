Новые фигуранты появились в деле о гибели пациентов в медцентре Петербурга

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Двое новых обвиняемых появились в деле о смерти семи пациентов в медицинском центре в Санкт-Петербурге. Оба являются заместителями главного врача учреждения. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения, — сообщили в ведомстве.

По данному делу обвиняемой также проходит старшая медсестра клиники.

До этого в Санкт-Петербурге задержали главврача ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», где после рентгена желудка скончались трое пациентов. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

В течение длительного времени в медицинском центре, который возглавлял задержанный, при проведении обследований использовали «контрафактный химический препарат» вместо сертифицированного. Из-за этого здоровью более чем 20 пациентов был нанесен вред различной степени тяжести, а еще три клиента ГБУЗ скончались.