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Клуб «Урбан» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Георгий Соланович

Общество
Клуб «Урбан» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер
Фото: gov.spb.ru
Большая Новодмитровская ул, 36с24 Карта всех событий

Клуб «Урбан» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер санитарной безопасности. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба столицы.

Там уточнили, что посетители клуба не надевали маски и пренебрегали социальной дистанцией.

Несоблюдение санитарных требований может обернуться штрафом в 90 тысяч рублей, а при причинении вреда здоровью человека размер санкции может быть увеличен до одного миллиона рублей или изменен на приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в столице могут закрыть на 90 суток клуб IZI Moscow из-за нарушения антиковидных мер. Заведение находится в 1-м строении дома № 8 в Басманном переулке.

До этого главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что в центре столицы могут закрыть на 90 суток сразу пять ресторанов из-за нарушений эпидемических требований. По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицией проверили, как объекты общепита соблюдают антиковидные меры. В результате мониторинга нарушения выявили в пяти ресторанах: Lucky Izakaya Bar, Pino, Loro, Pinch, Koji. Сотрудники указанных заведений не использовали средства индивидуальной защиты или делали это ненадлежащим образом.

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