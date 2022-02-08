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Кадровый центр Депздрава в 2021 году аккредитовал более 2 тысяч медработников

Георгий Соланович

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Кадровый центр Депздрава в 2021 году аккредитовал более 2 тысяч медработников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы в минувшем году аккредитовал более 2200 медицинских сотрудников. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

На сайте подчеркнули, что в кадровом центре выпускники ординатуры и специалисты могут пройти профессиональную переподготовку. Так им откроется доступ к врачебной практике.

— Здесь (в кадровом центре Депздрава — прим. «ВМ») в 2021 году первичную специализированную аккредитацию прошли уже более 2200 специалистов. <...> В общей сложности в кадровом центре проводится оценка по 88 специальностям, — уточнила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

Она также отметила объективность процедуры аккредитации: специалисты удаленно наблюдают за экзаменуемым и объективно оценивают его навыки.

Весь процесс проходит в три этапа: компьютерное тестирование, оценка практических навыков и решение ситуационных задач, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как город справляется с пандемией коронавируса. В рамках борьбы с инфекцией в столичных поликлиниках изменили алгоритм работы и совершили прорыв в сфере телефонных консультаций.

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