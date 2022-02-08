Врач назвала три суперпродукта от старости

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Доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала о том, какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы сохранять молодость и здоровье как можно дольше.

Ученые определили, что главный витамин, который помогает замедлять процессы старения, — B2 (рибофлавин). Он содержится в целом ряде продуктов и не дает укорачивать ДНК. В результате скорость старения снижается.

— Первое, где содержится витамин B2, — в дрожжах. Можно развести в стакане с водой около 30 граммов дрожжей и выпить смесь. Мы переварим дрожжи, и останутся только строительные кирпичи и витамин В2. Бродить внутри нас дрожжи не могут! — сказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!».

Второй продукт, где содержится рибофлавин, — баранина. В 100 граммах этого вида мяса содержится 270 процентов суточной нормы. Третий богатый B2 продукт — говядина: в 100 граммах содержится 200 процентов суточной нормы полезного вещества.

Определить дефицит рибофлавина можно самостоятельно. На это указывают сухость кожи, заеды в уголках рта, замедленный рост волос и трещины на языке.

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