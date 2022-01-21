Малышева объяснила, несколько эффективны шампуни от перхоти

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, насколько эффективны шампуни от перхоти.

Она отметила, что перхоть возникает вследствие грибковой инфекции, которая «селится» на коже головы. Если ее не лечить, то образования становятся плотнее и возникает себорейный дерматит. Чтобы избавиться от него, врачи обычно назначают специальные шампуни.

— Шампунь должен содержать в составе противогрибковое вещество — кетоконазол или низорал. Таким средством нужно пользоваться до четырех раз в неделю и при мытье втирать его в кожу в течение одной минуты, — рассказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Доктор объяснила, что для поддержания здоровья кожи головы необходимо применять противогрибковый шампунь один-два раза в неделю.

Также Елена Малышева рассказала, как часто нужно стирать банные полотенца и какой вред они могут причинить здоровью человека.

Помимо этого, телеведущая рассказала, как определить заболевание у человека по рукам. Так, например, красные точки на ладонях и запястьях, по словам врача, могут говорить о наличии в организме энтеровируса Коксаки. Ладони и кисти могут покраснеть, а затем на них могут образоваться волдыри или сыпь.