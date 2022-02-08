В День российской науки ученые из проекта «Московское долголетие» рассказали о своих увлечениях

Фото: Рexel / Matthias Zomer

8 февраля отмечается День российской науки. Проект «Московское долголетие» объединил горожан старшего поколения разных профессий, среди которых немало ученых и исследователей, внесших интеллектуальный вклад в научно-технический прогресс России. После завершения трудовой деятельности они решили развиваться в тех сферах, на которые до этого не хватало времени. Сейчас они изучают иностранные языки, занимаются танцами, учатся рисовать, музицируют, играют в театральных постановках и многое другое.

Участница проекта Людмила Ивановна Хан — кандидат экономических наук. Как исследователь и ученый она принимала участие в разработке государственных программ развития народонаселения и эффективности использования трудовых ресурсов, внедрения системы национальных счетов (СНС 93), привлекалась к международным проектам по программе развития ООН «Экономический рост и устойчивое экономическое развитие», «Национальная модель экономического развития», «Гендер и гендерная статистика».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сейчас Людмила Ивановна на пенсии, благодаря чему у нее появилось много свободного времени, которое можно посвятить любимому хобби — танцам.

— В школе и университете я всегда танцевала, но после защиты кандидатской диссертации с головой погрузилась в науку, времени на увлечение не оставалось. И только после завершения трудовой деятельности и благодаря проекту «Московское долголетие» я вернулась к любимому хобби. Сейчас танцы стали для меня смыслом жизни, источником энергии и здоровья. Хотя еще в 2016 году, когда я вышла на пенсию, не могла и подумать, что смогу чем-то так увлечено заниматься помимо работы, — говорит Людмила Ивановна.

Также участница увлекается видеомонтажом. В период самоизоляции она создавала танцевальные видеопроекты, собирала короткие видео друзей и монтировала полноценные ролики.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще одна участница проекта Татьяна Васильевна Збираник всю жизнь проработала в образовании — учителем истории, заместителем и директором школы, после защиты кандидатской диссертации работала преподавателем Тюменского государственного университета. Сейчас Татьяна Васильевна — активная участница «Московского долголетия», и, по ее словам, только после выхода на пенсию у нее появилось свободное время, которое она может посвятить себе.

— Сейчас у меня такой период, когда моя жизнь подчинена собственным интересам. В молодости всегда была работа, семья, дети и внуки, а сейчас, выйдя на пенсию, могу посвятить время любимым занятиям. Мой день расписан по минутам, в проекте «Московское долголетие» занимаюсь суставной гимнастикой, йогой, самомассажем, фейсфитнесом, домоводством, общей физической подготовкой, посещаю занятия по нейрогимнастике и театральную студию, — поделилась она.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Людмила Павловна Тупицина — врач, генетик, кандидат медицинских наук. Трудовою деятельность начинала в 1974 году в только созданном НИИ медицинской генетики АМН СССР, где и защитила кандидатскую диссертацию. В последующем занималась развитием и внедрением программ по здоровому образу жизни для подростков. В начале 1990-х годов, когда в России был поставлен вопрос о здоровье нации и формировании мотивации к здоровому образу жизни, была приглашена в Московское отделение ЮНЕСКО для работы с молодежью. В настоящее время является ветераном труда, имеет ведомственные награды, награды ЮНЕСКО, многочисленные научные труды. Помимо работы с молодежью, Людмила Павловна совместно с ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Измайлово» проводила комплексное занятие по дыхательной гимнастике, читала лекции по здоровому образу жизни для старшего поколения.

В декабре 2020 года Людмила Павловна ушла на пенсию и сразу решила записаться на занятия по освоению гаджетов.

— Последние годы работала преподавателем в педагогическом университете и с профессиональной точки зрения я — уверенный пользователь компьютера. Умею пользоваться разными программами, делать презентации, читать дистанционно лекции. Но я хочу быть на одной ступени владения гаджетами с молодежью, чтобы иметь общие темы с внучками, — рассказала она.

Кроме того, Людмила Павловна хочет попробовать себя в творческой деятельности и планирует записаться в театральную студию проекта «Московское долголетие». Новые знания и увлечения участница получает не только для личного саморазвития, но и чтобы делиться ими с внуками. Людмила Ивановна мечтает создать собственный курс, где могла бы рассказывать о взаимодействии разных поколений, поскольку у нее большой опыт работы с подростками и данная тема может быть интересна участникам проекта.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия проекта «Московское долголетие» можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».