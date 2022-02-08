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Мурманский депутат посоветовал россиянам покупать продукты через интернет

Ирина Игнатенко

Общество
Мурманский депутат посоветовал россиянам покупать продукты через интернет
Фото: pixabay.com/ru

Покупка популярных в России продуктов через интернет может существенно сэкономить бюджет. Такое мнение высказал зампредседателя Мурманской думы Евгений Никора.

Он отметил, что для покупки продуктов стоит выбирать площадки с более низкими ценами.

— Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах. Некоторые продукты долгосрочного хранения покупаю на интернет-площадках, — заявил он в комментарии «360».

Он добавил, что его пожилая мама нередко заказывает продукты на различных интернет-площадках при помощи смартфона.

Раннее житель Мурманской области обратился к зампредседателю областной думы Евгению Никоре с просьбой направить запрос в контролирующие органы региона, чтобы проверить законность наценки на макаронные изделия популярной марки в одном из супермаркетов. Депутат отметил, что УФАС, скорее всего, не увидит в этом нарушения, и посоветовал изучить различные площадки, в том числе и в интернете, чтобы покупать продукт по более выгодной цене.

В России могут подорожать продукты питания. О том, как долго это продлится и когда цены стабилизируются, — в материале «Вечерней Москвы».

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