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Людей эвакуировали из Останкинской телебашни из-за угрозы взрыва

Евгений Белоусов

Происшествия
Людей эвакуировали из Останкинской телебашни из-за угрозы взрыва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Из Останкинской телебашни срочно эвакуировали людей после сообщения об угрозе взрыва. Об этом стало известно во вторник, 8 февраля.

На данный момент информацию об угрозе взрыва проверяют оперативные службы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты проверили аэропорт Шереметьево после сообщения о заложенной в терминале В бомбе, но ничего не обнаружили.

12 января более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании.

5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты в столичном регионе и не нашли взрывных устройств.

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