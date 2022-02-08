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Путин проведет переговоры с президентом Казахстана

Евгений Белоусов

В мире
Путин проведет переговоры с президентом Казахстана
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным 10–11 февраля. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

По его словам, Владимир Путин сам пригласил Токаева в Москву для переговоров. Уточняется, что на встрече будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.

— 11 февраля глава государства в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики, — написал Уали на своей странице в Facebook.

7 февраля в Москве прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая состоялась после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

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