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Миллиардер Шепель прошел медосвидетельствование после ДТП в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Миллиардер Шепель прошел медосвидетельствование после ДТП в Москве
Фото: МЧС
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Миллиардер Алексей Шепель прошел процедуру медосвидетельствования после массовой аварии на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 8 февраля.

Результаты процедуры показали отсутствие алкоголя в крови Шепеля. Предприниматель, по данным издания, находится под наблюдением врачей.

ДТП могло произойти по вине Шепеля, который, возможно, потерял сознание за рулем, отмечает «112».

Видео: Telegram / Осторожно, новости

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека. По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии. Позже прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

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