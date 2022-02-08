Миллиардер Шепель прошел медосвидетельствование после ДТП в Москве
Миллиардер Алексей Шепель прошел процедуру медосвидетельствования после массовой аварии на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 8 февраля.
Результаты процедуры показали отсутствие алкоголя в крови Шепеля. Предприниматель, по данным издания, находится под наблюдением врачей.
ДТП могло произойти по вине Шепеля, который, возможно, потерял сознание за рулем, отмечает «112».
ДТП на Рублевском шоссе
Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека. По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.
Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии. Позже прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.