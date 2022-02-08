Автомобиль застрял на трамвайных путях на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

Несколько трамвайных маршрутов задерживались в Москве из-за автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 8 февраля.

— На улице Зои и Александра Космодемьянских из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 23, 27, 30. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении.

При этом специалистам вскоре удалось полностью восстановить движение данных маршрутов, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Так, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти один миллион рублей за большую задержку движения транспорта. 5 февраля трамваи нескольких маршрутов задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы.