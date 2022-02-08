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Минздрав: Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав: Оказание первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19
Скорая помощь / Фото: Анна Быкова

Оказание плановой первичной медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе не приостановится из-за коронавируса. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что может быть приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Однако за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть организовано дистанционное наблюдение, пояснили в пресс-службе.

Как только обстановка в регионе стабилизируется, плановая помощь должна быть возобновлена в полном объеме, передает РИА Новости.

До этого, 26 января, в Департаменте здравоохранения Москвы заявили, что прекращение оказания плановой помощи детям касается только тех случаев, когда она не является неотложной, а госпитализации могут привести к риску заражения коронавирусом.

Как уточнили в департаменте, оказание плановой помощи детям с состояниями, касающимися онкологических, гематологических и других, не допускающих промедления, заболеваний, не останавливается.

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