Псаки: США отвергают введение жестких санкций против «Северного потока — 2»

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Соединенные Штаты Америки выступают против немедленного ужесточения санкций в отношении газопровода «Северный поток —2». Об этом пишет РИА Новости.

Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении «Северного потока — 2» сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия, — объяснила она.

Помимо этого, Псаки считает, что данное влияние обеспечивается за счет заявлений о том, что проект не продвинется дальше в случае российского вторжения.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему «Северный поток — 2» могут не запустить. По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» может быть не запущен, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. При этом она не уточнила, согласна ли с таким решением ФРГ.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.