Псаки отметила, что США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с Россией

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Во вторник, 8 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы прогресс Евросоюза в переговорах с Российской Федерацией по безопасности. Также она подчеркнула, что если таковой разговор состоится, то Вашингтон не видит риска оказаться вне этого диалога.

Псаки спросили, не обеспокоена ли вашингтонская администрация возможным появлением отдельного переговорного трека между Россией и ЕС, поскольку недавно прошли переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

— Ни в коем случае. Я полностью с вами не согласна. Постоянно идут различные дипломатические обсуждения. Соединенные Штаты — ключевой игрок в большинстве из этих переговоров, — сказала Псаки, передает ТАСС.

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.