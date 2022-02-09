Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 9 февраля, жителей столичного региона ожидает облачная погода. В течение выпадет дня снег, а также образуется гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса. Однако ночью будет фиксироваться похолодание до минус трех градусов.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус четырех до плюс одного градуса. Ночью похолодает до минус шести.

В этот день ожидается юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидается необычная погода. Так, в европейской части России температура будет выше нормы, а на юге Западной и Средней Сибири ожидается аномальное похолодание.

В понедельник, 7 февраля, ГУП «Мосводосток» заявило, что из-за оттепели на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. Уточняется, что сотрудники Мосводостока принимают обращения о скоплениях воды и оперативно прибывают по адресам, где пропускают всю талую воду в ливневую сеть.