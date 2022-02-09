Миллион ответов дала пассажирам чат-бот столичного метро Александра

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Чат-бот московского метро Александра с ноября 2020 года ответил уже миллиону пассажиров. Получить консультацию можно на сайте подземки, в мобильном приложении «Метро Москвы», в мессенджерах, а также на странице метро «ВКонтакте».

С помощью чат-бота можно моментально оформить заявку на сопровождение, получить информацию по транспортной карте «Тройка», узнать об актуальных ремонтных работах на станциях подземки, МЦД и МЦК. Кроме того, к Александре можно обратиться по поводу забытых в транспорте вещей.

Самыми популярными вопросами Александре стали пополнение карты «Тройка» через интернет, как быстро на нее зачисляются деньги, а также почему закрывается та или иная станция метро.

Чат-бот получил такое имя благодаря порталу «Активный гражданин». Москвичи сами выбрали Александру — доброжелательную и профессиональную дежурную, готовую всегда помочь им по нужным вопросам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в чат-боте Мосгорнаследия появилась возможность виртуально посетить главные научные институты Москвы. Новая онлайн-экскурсия доступна всем желающим, скачавшим мессенджер Telegram.

Москвичи смогут не только прогуляться по местам столицы, связанным с развитием науки в России, но и познакомиться с историей строительства институтов Академии наук, узнать интересные исторические факты и архитектурные особенности зданий.