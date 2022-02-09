Российское посольство приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности

Посольство России в США / Фото: https://www.facebook.com/RusEmbUSA/

Российское посольство в Вашингтоне приветствует желание Белого дома поднимать вопросы принципов неделимой безопасности, однако Штаты понимают эту концепцию однобоко. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

— Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

По мнению посольства РФ, Соединенные Штаты концентрируются на теме прав государств свободно выбирать военные союзы и игнорируют при этом обязательство не укреплять свою безопасность за счет других.

Российские послы уточнили, что в Вашингтоне постоянно говорят о праве Североатлантического альянса на расширение, не думая о том, что приближение НАТО к границам РФ представляет угрозу для Москвы.

Недавно в средствах массовой информации появился ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Соответствующие документы опубликовала испанская газета El País.

Существуют два документа: ответ Вашингтона и альянса на предложения России на пяти и четырех страницах соответственно. Положения в тексте уже были ранее опубликованы западными СМИ. Также, по мнению El País, в документах США и НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению ДОВСЕ и предлагают вести диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.