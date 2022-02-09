СМИ: В отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков

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Полиция Набережных Челнов возбудила административное производство в отношении артиста Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех клипах на его композиции. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, Моргенштерн не признал предъявленное ему обвинение.

— Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, артист также показывает в своих клипах сцены, которые формируют у аудитории лояльное отношение к употреблению запрещенных препаратов.

Речь идет о клипах на песни «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил в разговоре с ТАСС, что Моргенштерна хотят привлечь к административной ответственности.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню «Pablo», они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.