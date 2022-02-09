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Новые возможности для входа в электронную медкарту появились у москвичей

Михаил Алимов

Город
Новые возможности для входа в электронную медкарту появились у москвичей
Фото: Pexels

Для входа в электронную медицинскую карту (ЭМК) москвича теперь не нужно ждать кода из СМС-сообщения. Войти в приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Об этом в среду, 9 февраля, заявила заместитель мэра Москвы по вопроса социального развития Анастасия Ракова.

— Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике, — рассказала она.

Новые возможности сэкономят время для горожан и усилят безопасность — вход возможен благодаря уникальному коду доступа или биометрическим данным. Для их использования необходимо обновить приложение до полной версии и пройти полную авторизацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе сообщалось, что москвичи с января 2020 года обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 55 миллионов раз. По словам заммэра, популярность мобильной версии ЭМК растет. Почти каждый второй горожанин пользуется ей через телефон.

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