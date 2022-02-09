Портал «Узнай Москву» подготовил экскурсию по бывшему Белому городу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Чистые пруды Карта всех событий

Экскурсия по бывшему Белому городу стала доступна на портале «Узнай Москву». Он существовал в XVI–XVIII веках и располагался с одной стороны между Кремлем и Китай-городом, а с другой — между Бульварным кольцом. Удобнее всего воспользоваться экскурсией можно в мобильном приложении, которое доступно в App Store и Google Play.

— Маршрут проходит по участку Бульварного кольца и включает в себя 11 остановок. Во время прогулки пользователи познакомятся с историей района, где некогда стояла одна из самых больших каменных крепостей в России, разберутся, как образовалось Бульварное кольцо и почему, собственно, оно имеет кольцевой вид. Экскурсанты узнают, за что Чистые пруды в XVII веке прозвали Погаными, и увидят сохранившиеся фрагменты крепостных укреплений Белого города, найденные в ходе археологических раскопок, — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Протяженность маршрута составит около пяти километров. В среднем его можно пройти за 50 минут. Маршрут начинается у станции метро «Чистые пруды». По пути туристы посетят здания страхового общества «Россия», Чистопрудный бульвар, Архангельский переулок и церковь Федора Тирона и Архангела Гавриила, Чистопрудный бульвар, Хохловскую площадь и Хохловский переулок. Финальной точкой путешествия станет Морозовский сад, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 130 бесплатных экскурсий пройдет 20 февраля для москвичей и гостей столицы. По ее словам, экскурсии приурочены ко Дню гида, который отмечается 21 февраля.