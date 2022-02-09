Как телемедицина помогает москвичам в период пандемии

Фото: Вечерняя Москва

Жители столицы могут получить бесплатную консультацию врача в дистанционном формате благодаря телемедицине. Одной из тех, кто успел оценить новый формат лечения, стала москвичка Екатерина Зюзюкина.

Когда у нее появились симптомы ОРВИ, а температура поднялась до 38 градусов, женщина обратилась за дистанционной помощью к врачу.

— В первые дни болезни температура доходила до 38 градусов, за выходные она не снизилась, соответственно, это побудило меня обратиться за помощью к врачу путем телемедицины, — рассказала Зюзюкина «Вечерней Москве».

Женщина оставила заявку на сайте mos.ru, ввела свои контактные данные и номер полиса ОМС, после этого ей позвонил врач:

— Мне перезвонила врач, спросила о моем самочувствии, попросила померить температуру, задала все необходимые вопросы и дала рекомендации по поводу лечения. После консультации пришло уведомление с логином и паролем к доступу «ЕМИАС: Телемедицина» (приложение, через которое можно получить телемедицинскую консультацию — прим. «ВМ»). И врач порекомендовала мне в случае ухудшения состоянии связаться с ней для консультации.

По словам собеседницы «ВМ», новый формат во многом упростил процесс лечения:

— Это гораздо удобнее, чем ходить в поликлинику с температурой и сидеть в очереди.

Она также заметила, что процедура оформления больничного листа также благодаря нововведениям стала проще:

— В первый день обращения мне открыли больничный лист, пришло уведомление на портале «Госуслуги» о том, что больничный лист открыт. Когда я обращалась повторно к врачу, было указано, что больничный лист продлен, в среду мы будем его закрывать. Весь этот процесс будет проходить дистанционно. Мой работодатель по номеру больничного листа сможет его найти в электронной системе.

Зюзюкина отметила, что за весь период лечения ей ни разу не пришлось ходить в поликлинику.