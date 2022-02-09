Кинокритик Шнейдеров рассказал, кому бы отдал «Оскар»

Фото: oscars.org

Кинокритик Давид Шнейдеров перечислил своих фаворитов премии «Оскар».

Он назвал выбор академиков удачным, но отметил, что им нелегко будет выбрать победителя.

— В списках лучших фильмов есть и фантастика «Дюна», и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история», и замечательная ретро-мелодрама «Лакричная пицца». Из того, что я видел, я бы отдал «Оскар» либо «Лакричной пицце», либо «Вестсайдской истории». Эти два фильма занимают во мне примерно одинаковое место, — отметил он в комментарии НСН.

При этом Шнейдеров добавил, что его мнение может не совпасть с мнением академиков, так как их решения в последние годы довольно непредсказуемы.

Кинокритик также добавил, что все актеры, номинированные на лучшую мужскую роль, сыграли прекрасно и выбрать лучшего очень сложно.

Ранее Киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». В их числе оказался и короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени.