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Названы самые популярные зимние виды спорта в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные зимние виды спорта в Подмосковье
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Наиболее популярными зимними видами спорта среди жителей Московской области являются лыжные гонки и хоккей. Об этом сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

За прошлые два года на территории региона прошли более двухсот региональных спортивных мероприятий по зимним видам спорта, в которых приняли участие 55,4 тысячи человек.

Жители Подмосковья предпочитают лыжные гонки и хоккей. В эти активности вовлечены более 90 тысяч жителей Московской области в возрасте от 3 до 70 лет. Всего в Московской области обустроено 169 лыжных трасс общей протяженностью 557 километров. Большая часть из них расположена на землях лесного фонда.

Также на территории региона открыты 326 катков, передает РИАМО.

До этого стало известно, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта. Для многих зимних видов спорта нужна экипировка, которая стоит недешево. Цена меняется в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки.

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