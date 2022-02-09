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Флагманский центр «Мои документы» появится на северо-западе Москвы

Михаил Алимов

Город
Флагманский центр «Мои документы» появится на северо-западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

В Северо-западном административном округе (СЗАО) Москвы появится флагманский центр госуслуг «Мои документы». Ремонт ожидает 26 существующих центров. Соответствующее постановление в среду, 9 февраля, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Новый центр разместится на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» в доме 56 на Сходненской улице — недалеко от станции метро «Сходненская».

Его площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров. Специалисты будут консультировать гостей в 76 окнах приема, кроме того, есть и дополнительные сервисы. Среди них медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото» и другие передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания многофункционального центра в Троицком административном округе Москвы. Здание в один этаж, общая площадь его равняется 1400 квадратных метров. Планируется, что, помимо центра госуслуг «Мои документы», в здании также расположатся банк и продовольственный магазин. Проект обеспечивает доступную среду для перемещения маломобильных групп населения.

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