Губерниев прокомментировал перенос церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал перенос церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию.

Ранее в СМИ появилась информация, что церемония была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Спортивный комментатор призвал дождаться официальных заявлений по этому поводу и не спешить с выводами.

— Мы ждем официальной информации. Если это правда, то очень плохо, мягко говоря. Поэтому ждем официальной информации, сейчас добавить нечего. Но ситуация непростая, — отметил он в комментарии Nation news.

Губерниев добавил, что негативный расклад ситуации никому не выгоден.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Церемония награждения должна была пройти 8 февраля. В настоящее время дата проведения церемонии неизвестна.