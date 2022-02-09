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Более 30 долгостроев планируют ликвидировать в Москве в 2022 году

Михаил Алимов

Город
Более 30 долгостроев планируют ликвидировать в Москве в 2022 году
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мусы Джалиля, 23/56 Карта всех событий

В столице в 2022 году планируют вести работу по исключению 32 объектов из списка долгостроев. Об этом в среду, 9 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В столице продолжается активная работа по ликвидации долгостроев — объектов, строительство которых приостановлено уже более двух лет. Так, в течение этого года планируется решить вопросы не менее чем по 32 объектам незавершенного строительства, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

В городе с начала года уже исключили из списка два объекта — инженерные сети в квартале 78 Бутырского хутора на северо-востоке Москвы и паркинг на юге столицы во владении 23/56 на улице Мусы Джалиля.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, скоро работы возобновятся во владении 10д на улице Наметкина. Застройщик в январе 2022 года получил разрешение на реконструкцию здания под строительство апарт-отеля.

— Кроме того, в течение года планируется завершить работы и оформить актами приемки ряд объектов инженерии, часть из которых подлежит демонтажу. По некоторым объектам работа будет организована силами Госинспекции по недвижимости, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что информационно-аналитический корпус Центра ветеринарии, который был объектом долгого строительства, ввели в эксплуатацию в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы. Разрешение на возведение здания было выдано в 2010 году. Через семь лет специалисты завершили строительные работы.

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