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Песков назвал три основные темы на будущих переговорах Путина и Токаева

Полина Долганова

Политика
Песков назвал три основные темы на будущих переговорах Путина и Токаева
Фото: Администрация президента РФ

В российской столице 10 февраля состоятся переговоры лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, во время встречи будут обсуждаться три основных темы: союзные отношения Москвы и Нур-Султана, интеграция в рамках евразийских территорий и проблемы на международной арене.

— Казахстан — наш важный партнер, здесь есть три основных блока вопросов на повестке дня, — цитирует представителя Кремля газета «Известия».

Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным 10–11 февраля. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали. По его словам, Владимир Путин сам пригласил Токаева в Москву для переговоров. Уточняется, что на встрече будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.

7 февраля в Москве прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

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