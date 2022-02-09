Иммунолог назвал безопасный порог антител для сертификатов при разных штаммах COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

От линии «дельта» защита начинается от 300 BAU/мл. В случае с «омикроном» планка выше: минимум 500–600 BAU/мл. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, можно выдавать сертификаты по наличию антител, однако при выборе срока действия сертификата необходимо учитывать их концентрацию.

— Я предлагал примерную градацию для обсуждения в октябре: от 300 BAU/мл выдавать на месяц, от 500 — на два месяца и так далее. В случае, если две тысячи и более, — выдавать условно на пять месяцев, до полугода максимально, — рассказал иммунолог.

Эксперт отметил, что без учета количества антител многие люди имеют возможность получать сертификат при их наличии в минимальном количестве: так, 50 BAU/мл будет недостаточно для защиты.

Для «омикрона» минимальный титр должен быть увеличен, уверен собеседник «ВМ».

— Когда мы говорили про «дельту» и предшествующие линии, что нужно минимум 300 BAU/мл, то этого, конечно, сейчас недостаточно. Сейчас нужно минимум 500–600, — заключил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что необходимость выдачи сертификатов по наличию антител к коронавирусу назрела давно. Это поможет «легализоваться» перенесшим заболевание неофициально, а также тем, кто привился иностранными вакцинами, которые не признаются в России.

С 21 февраля в России появится возможность получить сертификат о вакцинации от коронавируса при наличии антител.

Отмечается, что срок действия такого сертификата составит полгода. В случае, если перед исследованием на антитела был получен положительный результат ПЦР-теста, а его результаты доступны на Едином портале госуслуг, сертификат будет действовать в течение года с момента ПЦР-теста.