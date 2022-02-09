Удобно, но небезопасно: иммунолог Крючков рассказал, есть ли смысл в сертификатах по наличию антител

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Возможность получить сертификат по результатам тестов на антитела к коронавирусу — хорошая практика, однако срок действия сертификата должен зависеть от количества антител. Без этой оговорки в большом количестве случаев человек не будет реально защищен от заражения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков, комментируя новость о появлении в России сертификатов, выдаваемых пациентам с антителами.

По его словам, потребность в сертификатах для людей, имеющих антитела, действительно есть.

— Да, это, может быть, не лучшее решение, но необходимость выдавать сертификаты по наличию антител назрела давно. В этом плане есть компромиссы, потому что нет четкого понимания, какой титр является защитным (особенно для «омикрона»). Но у нас есть две категории людей (одна из которых очень большая), которые в этом нуждаются, — отметил собеседник «ВМ».

Крючков подчеркнул, что большое количество людей переболели коронавирусом, но не зарегистрировали свое заражение им: даже если к ним приходил врач, ПЦР-тест мог быть не сделан или сделан слишком поздно. Как заметил эксперт, реальная заболеваемость в России выше в пять раз, чем принято считать официально.

Вторая категория людей — те, кто выехал за границу и там прошел вакцинацию или ревакцинацию зарубежной вакциной, которая не признается в России, отметил специалист.

— Соответственно, они не могут в России «легализоваться», получить сертификат российского образца, выданный на основе зарубежного сертификата. А антитела у них есть. Да, это малочисленная группа, но она есть, это не очень справедливо, — рассказал иммунолог.

Крючков обратил внимание на необходимость введения минимального уровня антител, по которому можно выдавать сертификат. Срок действия сертификата должен зависеть от уровня антител. По мнению иммунолога, для «дельты» защита сохраняется около месяца при уровне антител от 300 BAU/мл, два месяца — от 500 BAU/мл. В случае, если концентрация антител составляет две тысячи и более, сертификат можно выдавать на пять месяцев, максимум — до полугода. Для «омикрона» минимальный титр должен быть выше — от 500–600 BAU/мл, уверен Крючков.

Собеседник «ВМ» заметил, что выдача сертификатов без учета титра антител удобна для людей, однако во многих случаях они не будут защищены.

— Очень многие теперь получат возможность просто по факту наличия антител приобрести сертификат. Например, у человека 50 BAU/мл — это по всем последним исследованиям, еще до «омикрона», абсолютно недостаточно для дополнительной защиты. Они будут получать сертификаты после болезни или вакцинации, при этом может пройти полгода, восемь месяцев, им будут выдавать эти сертификаты аж еще на полгода, — предупредил специалист.

Как заметил Крючков, суммарный период действия сертификата в таком случае превысит год, тогда как в случае с «омикроном» даже полгода — достаточно большой срок, за который человек перестанет быть защищенным, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для улучшения достоверности результатов можно ограничить количество применяемых тест-систем.

— Если есть сомнения в каких-то тест-системах, значит, в приказе нужно определить конкретные тест-системы, которые можно использовать в коммерческих или государственных лабораториях, — заключил Крючков.

С 21 февраля россияне смогут получить сертификат о вакцинации от коронавируса на основании данных об антителах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.