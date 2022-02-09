Москвичам рассказали о ситуации на дорогах 9 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Средняя загруженность дорог наблюдается в Москве 9 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Дептрансе уточнили, что больше всего времени автовладельцы потеряют на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до улицы Нижняя Масловка, на внешней стороне 28-го километра МКАД, а также на внутренней стороне 16-го километра МКАД.

Ранее стало известно, что путепровод в створе улиц Менжинского и Дудинки соединит Ярославский, Лосиноостровской и Бабушкинский районы Москвы и сократит время в пути на автобусе в два раза.

Дугообразная эстакада пройдет над путями железной дороги возле станции Лосиноостровская и соединит улицы Менжинского и Дудинку. В Ярославском районе дорога выйдет в Хибинский проезд.

Проект путепровода предполагает сохранение поликлиники РЖД, деревянной часовни и пешеходных маршрутов над путями. Более того, планируется обустроить восемь остановок наземного транспорта.

6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о сооружении новых дорог в столице.