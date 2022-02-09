Врач назвал группу людей, которая рискует получить тяжелые осложнения при COVID-19

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При каких сопутствующих болезнях люди рискуют получить тяжелые осложнения после коронавирусной инфекции, рассказал клинический фармаколог Александр Эдигер.

Он отметил, что коронавирусная инфекция представляет особую опасность для людей с ожирением. Ожирение предполагает нарушение кровообращения, нарушение обмена липидов, углеводов. Это вызывает поражение сосудов, дает нагрузку на сердце. В этом случае коронавирус представляет огромный риск и может привести к серьезным осложнениям.

— Существует самая опасная комбинация: ожирение, диабет второго типа и COVID-19. В такой ситуации большие шансы тяжелого течения и фатального исхода, — отметил Эдигер в комментарии ОСН.

Врач также добавил, что коронавирус поражает сосудистую систему. Если у пациента изначально слабые сосуды, это приводит к тяжелым последствиям при заражении коронавирусом.

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