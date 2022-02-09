Чистый отток капитала из России вырос в январе до 12,8 миллиарда долларов

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Чистый отток капитала из России в январе, по предварительной оценке, составил 12,8 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в среду, 9 февраля.

— Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами, — говорится в сообщении.

Данный показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, отмечается на сайте ЦБ.

12 января в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.