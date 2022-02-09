Эрмитаж объявил о сокращении времени работы из-за COVID-19

Фото: Вечерняя Москва

Эрмитаж поменяет режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 9 февраля.

— С 15 февраля 2022 года в Главном музейном комплексе и Главном штабе Государственного Эрмитажа изменится режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оба экспозиционных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, — говорится в сообщении.

При этом посетители временно не смогут попасть во Дворец Петра I. Музей будет открыт по субботам до 20:00, а билетные кассы будут завершать работу во все дни за час до закрытия Эрмитажа.

Дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» по отдельному билету сохранятся, отмечается в Telegram-канале Эрмитажа.

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7 февраля директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала, что в честь своего 110-летия музей начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами.

По ее словам, музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство. Уточняется, что коллекция будет ежегодно пополняться.