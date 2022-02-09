Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эрмитаж объявил о сокращении времени работы из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эрмитаж объявил о сокращении времени работы из-за COVID-19
Фото: Вечерняя Москва

Эрмитаж поменяет режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 9 февраля.

— С 15 февраля 2022 года в Главном музейном комплексе и Главном штабе Государственного Эрмитажа изменится режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оба экспозиционных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, — говорится в сообщении.

При этом посетители временно не смогут попасть во Дворец Петра I. Музей будет открыт по субботам до 20:00, а билетные кассы будут завершать работу во все дни за час до закрытия Эрмитажа.

Дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» по отдельному билету сохранятся, отмечается в Telegram-канале Эрмитажа.

1/2
2/2

7 февраля директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала, что в честь своего 110-летия музей начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами.

По ее словам, музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство. Уточняется, что коллекция будет ежегодно пополняться.

Читайте также:
Эрмитаж Коронавирус Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте