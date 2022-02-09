«Все возвращаются»: Волочкова опубликовала фото с бывшим возлюбленным

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась к своему бывшему возлюбленному Олегу после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым. Об этом прима сообщила в своем Instagram.

— Желаем всем прекрасного дня, — подписала Волочкова публикацию в социальной сети.

Интересно, что прима также отключила комментарии к посту.

В беседе с Teleprogramma.pro балерина объяснила, почему ни один из ее бывших возлюбленных так и не смог ее забыть.

— У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются, — резюмировала артистка.

Недавно Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

Кузнецов же в ответ выдвинул свою версию происходящего. Он сообщил, что балерина якобы совершила поступок, который он не может простить.