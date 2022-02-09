Голову и руки неопознанного мужчины нашли в мусоре на северо-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

На мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде в мусоре обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 февраля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, страшную находку обнаружили во вторник, 8 февраля. При сортировке мусора были найдены голова и руки неопознанного мужчины. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

— Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. С целью установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавила Иванова.

Как сообщили в пресс-службе московской прокуратуры, ход процессуальной проверки взят под контроль ведомства.

До этого стало известно, что в квартире на западе Москвы сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированный труп женщины, хозяйки квартиры. По предварительным данным, она скончалась около 10 лет назад.