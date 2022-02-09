Интервалы поездов увеличились на участке фиолетовой ветки метро Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Из-за проверки состава увеличены интервалы движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 февраля.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов, следующих в центр, для проверки одного состава, — говорится в сообщении.

Позднее в департаменте уточнили, что движение поездов на ветке вводится в график, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Так, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти один миллион рублей за большую задержку движения транспорта. 5 февраля трамваи нескольких маршрутов задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы.