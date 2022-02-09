Губерниев отреагировал на слухи о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Несколько групп юристов, как уточняется, в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.