Антонов обвинил США в санкционном соревновании против России

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Вопрос о сроках применения американских санкций против России остается открытым. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в среду, 9 февраля.

— Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны... — рассказал дипломат.

В США, как считает он, существует межпартийный консенсус в отношении России. Между конгрессменами и сенаторами идет соревнование в том, кто готов больнее ударить Москву, приводит слова Антонова РИА Новости.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.