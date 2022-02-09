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Белый дом сообщил о переговорах Байдена и Макрона

Иван Юминов

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Белый дом сообщил о переговорах Байдена и Макрона
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 9 февраля.

— Президент ранее сегодня побеседовал с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии, — рассказала чиновник.

Псаки заявила об ожидании, что Байден пообщается с другими европейскими лидерами на этой неделе, отмечает РИА Новости.

8 февраля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Лидер отметил, что после поездки Макрона в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры еще созвонятся и обменяются своими мнениями на этот счет. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве.

Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Специалист подчеркнула, что конфликт на Украине невыгоден ни Макрону, ни Европейскому союзу, ни России.

В данном случае Макрон — сторонник снижения эскалации. В случае развития конфликта выгода есть только у Соединенных Штатов Америки с точки зрения введения санкций и создания определенного образа Байдена: эта ситуация поможет США решить внутренние проблемы за счет внешней, заметила эксперт.

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