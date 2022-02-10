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Сергей Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы Бибирево

Юлия Курганова

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Сергей Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы Бибирево
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы района Бибирево. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 9 февраля, на официальном сайте мэра столицы.

— Назначить Пучкова Михаила Викторовича на должность главы управы района Бибирево города Москвы, — сказано в документе.

Уточняется, что контракт с Пучковым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города.

8 февраля Собянин назначил Тимофеева на пост заместителя префекта ЗАО. Контракт с ним заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе города.

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