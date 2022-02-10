«Наконец-то я нашла»: Боня впервые опубликовала фото с новым возлюбленным

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Блогер и телеведущая Виктория Боня намекнула на то, что наконец-то счастлива в личной жизни. На ее странице в социальной сети появилось романтическое фото с мужчиной.

42-летняя знаменитость не любит обсуждать личную жизнь. После расставания с Алексом Смерфитом о ее отношениях почти ничего не было слышно. Сама Боня только намекала на то, что ее сердце занято. Теперь же она разместила снимок с мужчиной, которого нежно обнимает. Однако мужчина на фотографии стоит спиной к камере, поэтому пользователи не могут увидеть его лица.

— Наконец-то я нашла человека, который разделяет со мной общие интересы. Мужчин много, но тех, кто смотрит с тобой в одну сторону, гораздо меньше, — подписала кадр блогер в Instagram.

Подписчики модели порадовались за нее и пожелали счастья в новых отношениях.

«Вика, поздравляю тебя от всего сердца!»; «Викуся! Будьте счастливы!»; «Это огромное счастье — найти родную душу»; «Я рада, что одна из нас стала счастливее», — оставили комментарии фолловеры.

Адвокат дал оценку словам Виктории Бони, заподозрившей Собчак в наркозависимости. Бывшая участница «Дома-2», обвинившая телеведущую в наркозависимости, может подпасть под статью о клевете. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, Боня таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.