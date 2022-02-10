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Восемь станций МЦК получили дополнительные турникеты для оплаты виртуальной «Тройкой»

Георгий Соланович

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Восемь станций МЦК получили дополнительные турникеты для оплаты виртуальной «Тройкой»
Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка» / Фото: Пресс-служба метро

На станциях Московского центрального кольца (МЦК) Бульвар Рокоссовского, Стрешнево, Коптево, Хорошево, Окружная, Соколиная Гора, Верхние Котлы и Крымская установили 10 турникетов для оплаты проезда банковской картой и виртуальной «Тройкой». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

— Сейчас на МЦК установлено 90 турникетов с возможностью оплаты банковской картой и виртуальной «Тройкой». А уже в этом году оборудуем для этого все турникеты метро и МЦК, — резюмировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом он добавил, что на МЦК заработает система бесконтактной оплаты проезда с помощью биометрии — Face Pay. Подобные нововведения особенно важны в период пандемии коронавируса, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице активно работают над удобством транспортной системы. Так, на 21 станции двух Московских центральных диаметров (МЦД) реализованы пересадки на станции метро и МЦК.

До этого заммэра заявил, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет.

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