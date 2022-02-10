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Модернизация коллектора «Можайский» продолжается на западе Москвы

Георгий Соланович

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Модернизация коллектора «Можайский» продолжается на западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты продолжают модернизацию коллектора «Можайский» на западе Москвы. Об этом сообщил главный инженер АО «Москоллектор» Павел Киселев.

По его словам, специалисты восстанавливают несущую способность железобетонных плит, проводят гидроизоляцию более 33 километров швов перекрытия, вентиляционных шахт и аварийных выходов.

— Модернизация коллектора ведется в соответствии с планом и будет выполнена в установленные сроки. На первых участках, где не требуется восстановления несущих конструкций, специалисты уже завершили подготовительные работы и приступили к восстановлению гидроизоляции, — объяснил главный инженер АО «Москоллектор».

Киселев подчеркнул, что работы никак не нарушают уклад жизней жильцов: они проходят без земляных работ, коммуникации не отключаются, используется оборудование с низким уровнем шума.

«Можайский» построили в 1968 году. Он обеспечивает ресурсами более 255 тысяч граждан в районах Фили-Давыдково и Можайский. Модернизация коллектора повысит надежность использования установленных коммуникаций и увеличит продолжительность бесперебойной работы объекта, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к ремонту коллектора и диспетчерского пункта «Академика Сахарова» в центре Москвы.

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