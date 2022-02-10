Названы пять признаков заражения компьютера вирусами

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Инженер по проектным решениям Acer в России Назир Наурзоков назвал пять признаков того, что компьютер заражен вирусами.

Первый признак — появление всплывающих окон. Это могут быть всплывающие окна как в системе, так и, например, в браузере с различным спамом и рекламой.

Заражение вирусом может негативно сказываться на производительности компьютера: система загружается долго, а даже самые легкие офисные приложения могут запускаться с трудом или не запускаться вообще.

Также можно заподозрить появление вируса, если компьютер ни с того ни с сего начинает странно работать: не открываются папки или приложения, не нажимается кнопка «Пуск» и прочее.

Эксперт советует периодически проверять папку «Отправленные» в почте. Если видите письма, которых вы не отправляли, скорее всего, у злоумышленников есть доступ к вашему ящику. Это могло произойти через заражение вирусом.

Еще один плохой признак — появление новых папок в «Проводнике» или изменение их содержимого.

Во всех этих случаях стоит обратиться в сервисный центр, чтобы нейтрализовать угрозу, а затем поставить противовирусную программу, передает «МИР 24».

Ранее сообщалось, что был задержан участник группы хакеров, похитивших более 15 миллионов рублей.