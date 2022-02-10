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Посол РФ во Франции заявил, что первый отчет по «Спутнику V» положили под сукно

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
В мире
Посол РФ во Франции заявил, что первый отчет по «Спутнику V» положили под сукно
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Отчет французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства во Франции был положен под сукно. Об этом заявил посол РФ Алексей Мешков.

По его словам, представители французского исследовательского Института Пастера стали первой иностранной делегацией, прибывшей в Россию 1,5 года назад после создания вакцины «Спутник V».

— Она вернулась (во Францию) с прекрасным отчетом по «Спутнику V». Их отчет был положен под сукно, — цитирует дипломата РИА Новости.

Мешков затруднился определить, произошло ли этого из-за экономических интересов или политических мотивов.

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4 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию.

До этого представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что процесс регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в организации идет хорошо. Она получила необходимые для регистрации препарата документы еще 30 декабря.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день является доминирующим. Однако нет уверенности в том, что он сможет окончательно вытеснить «дельту».

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