Путин пожелал заболевшему коронавирусом Жириновскому скорейшего выздоровления

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин знает о госпитализации с коронавирусной инфекцией лидера ЛДПР Владимира Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления. Об этом в четверг, 10 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, в курсе, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, известно ли Путину о госпитализации Жириновского в столичную Центральную клиническую больницу.

По словам Пескова, глава государства «присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления».

Пресс-секретарь президента напомнил, что Министерство здравоохранения накануне опубликовало сообщение о пребывании на лечении лидера ЛДПР. Он также присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления политику.

9 февраля СМИ сообщили, что Владимира Жириновского госпитализировали в столичную больницу с коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на неназываемый источник, близкий к Министерству здравоохранения России, сообщило, что Жириновский две недели скрывал, что заразился COVID-19.

10 декабря стало известно, что в состоянии госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого оценивается на 30 процентов, левого — на 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается. Ситуация со здоровьем Жириновского осложняется наличием у него сахарного диабета.