Станция метро «Текстильщики» заработала в обычном режиме

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Станция метро «Текстильщики» снова открыта на вход и работает в обычном режиме. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Станция «Текстильщики» открыта для входа, работает в обычном режиме, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что станция московского метро «Текстильщики» временно закрыта на вход.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.