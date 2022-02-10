Москвича, убившего геодезиста в лесу, приговорили к 18 годам колонии

Фото: СК РФ

Московский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима убившего геодезиста в подмосковном лесу Льва Сазонова. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Тело убитого геодезиста обнаружили в лесополосе у поворота на Торбеево, неподалеку от автобусной остановки. Оно было завалено бревнами и ветками.

Суд установил, что 12 мая 2021 года Сазонов требовал от убитого деньги, угрожая пистолетом. Получив отказ, он застрелил его. После убийства Сазонов завладел имуществом убитого геодезиста на общую сумму более 890 тысяч рублей. Спустя два дня убийца был задержан.

До этого, 5 мая, он таким же способом вымогал деньги у другого геодезиста. Угрожая расправой, осужденный получил от своей жертвы 700 тысяч рублей. После получения денег потерпевший был отпущен.

— Суд приговорил Сазонова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев, — заявила Григорьева.

До этого стало известно, что в Москве задержан подозреваемый в убийстве найденного на мусороперерабатывающем заводе мужчины.