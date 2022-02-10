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Подозреваемый в убийстве найденного на мусороперерабатывающем заводе мужчины задержан

Евгений Белоусов

Происшествия
Подозреваемый в убийстве найденного на мусороперерабатывающем заводе мужчины задержан
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела о найденных на мусороперерабатывающем заводе останках мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 февраля.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»), — заявила Нефедова.

По ее словам, по подозрению в убийстве уже задержан 45-летний мужчина.

Преступление о котором идет речь, произошло во вторник, 8 февраля, на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде. Там были найдены голова и руки неопознанного мужчины.

До этого стало известно, что в квартире на западе Москвы сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированный труп женщины, хозяйки квартиры. По предварительным данным, она скончалась около 10 лет назад.

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